Sakarya'da 3 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.



D-140 kara yolu Batakköy Kavşağında S.A. (39) idaresindeki 34 YRN 87 plakalı otomobil ile Z.P'nin (29) kullandığı 78 ACG 106 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada, sürücü S.A. (39) ile aynı aileden Ç.A. (38), Z.İ.A. (10), Z.B.A. (8) ve Z.L.A. (2) yaralandı.



Çarpışmanın etkisiyle S.A'nın kullandığı otomobil ışıklarda bekleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AEE 620 plakalı otomobile çarparak durdu.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



