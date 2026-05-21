        Sakarya'da 3 sahilde "Mavi Bayrak" dalgalanacak

        Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde 3 sahilde "Mavi Bayrak" dalgalanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 13:50 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karasu ve Kocaali'de başlatılan kapsamlı çalışmayla sahiller daha ulaşılabilir, güvenli, ihtiyaçlara cevap veren ve çevreci konseptle yeniden düzenlendi.

        Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından koordine edilen Türkiye'deki sahillere verilen "Mavi Bayrak Ödülleri"nde bu yıl da Sakarya'da hedeflenen sonuca ulaşıldı.

        Geçen sezon cankurtaran timlerinin Karadeniz'de sorumluluk sahasında can kaybı yaşanmayan 3 sahil "Mavi Bayrak"la ödüllendirildi.

        Sahillerinde temiz, güvenli, donanımlı ve çevreci plajların simgesi olan Mavi Bayrak, Karasu Sahil Park ve 32 Evler Halk ile Kocaali Merkez Halk plajlarına verildi.

        Uluslararası alanda çevreye duyarlılığın ve kaliteli hizmetin sembolü olan "Mavi Bayrak" için yüzme suyunun kalitesi, cankurtaran hizmetleri, engelli erişilebilirlik olanakları, çevre yönetimine verilen önem ve bilinçlendirme faaliyetleri şartlarının hepsi sağlandı.

        Ayrıca plajı kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek sıhhi olanaklar ve donanımların sağlanması da olmak üzere toplam 33 zorunlu kriter yerine getirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yaz sezonuna güçlü hazırlık yaptıklarını kaydetti.

        Alemdar, yaz sezonu öncesi ortaya koydukları çalışmalar neticesinde kuzey sahillerinde "Mavi Bayrak" dalgalandırdıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın ve şehrimizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenli, temiz ve kaliteli ortamda denizin tadını çıkarabilmesi için çalışmalarımızı titizlikle sürdürdük. Mavi Bayrak'ın ilçelerimize ve misafirlerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

