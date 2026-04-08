        Sakarya'da jandarma ekipleri, özel öğrencilerin velilerine eğitim verdi

        Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Adapazarı ilçesindeki bir özel eğitim merkezinde eğitim gören öğrenci velilerine farkındalık eğitimi düzenlendi.

        Giriş: 08.04.2026 - 09:32 Güncelleme:
        Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince, merkezdeki 45 kadına Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) amacı, indirme ve kullanım aşamaları, acil durumlarda sisteme düşen ihbar süreci ve kolluk kuvvetlerinin müdahale prosedürü hakkında bilgi verildi.

        Ayrıca eğitimde, "Aile ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında sağlanan hukuki güvenceler ve başvuru mercileri, mülki amirlikler ve aile mahkemelerince verilebilen koruyucu ve önleyici tedbir kararları, şiddetin fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel ve dijital boyutları ile erken uyarı işaretleri, elektronik kelepçe uygulanmasının amacı, şartları ve mağdur güvenliğine katkısı anlatıldı.

        Ekipler, katılımcıların sorularını yanıtladı, şiddete maruz kalınması veya risk altında bulunulması durumunda izlenmesi gereken süreç hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        Trump: Ortadoğu'nun altın çağı olabilir
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Ateşkesin ardından altında yükseliş
        İsrail: Ateşkes Lübnan'ı kapsamıyor
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        Galatasaray kritik virajda!
        Artık o cihazlar da yenilenip satılabilecek
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        14 yıl önceki halini paylaştı
        Serdar Ortaç vasiyetini duyurdu
        Zincirsiz köpek saldırısına rekor tazminat!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        20 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hastaneye kaldırıldı
        Mircea Lucescu hayatını kaybetti!
