Sakarya'da kadınlar "Örgü Sinema" etkinliğinde buluşacak

Sakarya'da sinema salonunda buluşacak kadınlar, film izlerken örecekleri örgülerden Türk bayrağı motifi oluşturacak. Sakarya ve 7 ilde düzenlenecek "Örgü Sinema" etkinliği, 20 Mayıs Çarşamba 13.30'da Serdivan'daki alışveriş merkezinde gerçekleştirilecek. Sinema salonunda bir araya gelecek kadınlar, bir yandan film izleyecek bir yandan da örgü örecek. Örgüler birleştirilerek Türk bayrağı haline getirilecek. Örgülerden oluşturulacak Türk bayrağı İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlenecek etkinlikte açılacak.

