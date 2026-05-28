Sakarya'da ormanlık alanda kayaların üzerine düşen motosiklet sürücüsü yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormanlık alanda kayalıkların üzerine düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Altındere Gündoğan Mahallesi Şelale mevkisinde İ.D.D. yeni aldığı kros motosikletiyle deneme sürüşü yaparken kontrolünü kaybederek dere yatağındaki kayalıklara düştü. Kazada sürücünün ayağı kayaların arasına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç ulaşımının zor olduğu bölgeye yürüyerek giden ekiplerce, sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracıyla ambulansın olduğu bölgeye ulaştırıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından yaralı Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

