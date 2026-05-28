        Sakarya Haberleri Sakarya'da ormanlık alanda kayaların üzerine düşen motosiklet sürücüsü yaralandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormanlık alanda kayalıkların üzerine düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2026 - 22:06 Güncelleme:
        Altındere Gündoğan Mahallesi Şelale mevkisinde İ.D.D. yeni aldığı kros motosikletiyle deneme sürüşü yaparken kontrolünü kaybederek dere yatağındaki kayalıklara düştü.

        Kazada sürücünün ayağı kayaların arasına sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Araç ulaşımının zor olduğu bölgeye yürüyerek giden ekiplerce, sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracıyla ambulansın olduğu bölgeye ulaştırıldı.

        Sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından yaralı Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

