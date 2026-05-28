Anadolu Otoyolu'nda otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.



Ankara istikametinde seyreden M. A. idaresindeki 34 HYH 090 plakalı otomobil, otoyolun Sapanca geçişinde C.Y. idaresindeki 24 ABN 319 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.



Yoldan çıkan hafif ticari araç, ağaca çarparak durdu.





İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve otoyolu jandarma ekipleri sevk edildi.



Hafif ticari araçta yaralanan 3 kişi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

