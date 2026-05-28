Sakarya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Giriş: 28.05.2026 - 23:11
Karaçalılık Mahallesi'nde G.D. ile 54 H 4091 plakalı minibüsteki S.D. ve O.D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Büyüyen olay sırasında G.D, araçtaki S.D. ve O.D'ye tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Taraflar aynı araçla Akyazı Devlet Hastanesine geldi, yaralılar burada tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.
