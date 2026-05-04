Bafra Ali Kale Turistik Tesisleri'nde yenileme çalışmaları devam ediyor

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan, Ali Kale Turistik Tesislerinde, devam eden yenileme çalışmalarında sona yaklaştı.



Bafra Belediyesi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ali Kale Turistik Tesisleri'nde modernize edilen tesis, yaz sezonunda kapılarını vatandaşlara ve turistlere açmaya hazırlanıyor.



Çalışmalar kapsamında havuz alanı baştan sona yenilenerek tesisat sistemi ve filtrasyon altyapısı modernize edildi.



İki katlı soyunma odaları, idari bina, mescit ve çamaşırhane gibi bölümlerin eklendiği tesiste, düğün salonu da gelin odası eklenerek hizmete hazır hale getirildi.



Tesisin ilçeye yakışır bir görünüme kavuştuğunu belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Ali Kale Turistik Tesislerimizi modern bir çehreyle hizmete sunuyoruz. Yaz sezonunda yoğun ilgi beklediğimiz tesisimiz, sosyal yaşamın önemli buluşma noktalarından biri olacak" ifadesini kullandı.







