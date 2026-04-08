    Takipde Kalın!
        Gençlik Parkı Kavşağı ve Gençlik Parkı'nda düzenleme yapıldı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Gençlik Parkı Kavşağı ve Gençlik Parkı'nda düzenleme çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 16:35 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Samsun’un en yoğun güzergahlarından biri olan Gençlik Parkı ve çevresi, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kapsamlı düzenlemelerle başka bir çehreye büründü.


        Kavşak düzenlemesiyle bölgede ulaşım daha akıcı, konforlu ve güvenli hale geldi, Gençlik Parkı ise güvenli ve daha işlevsel bir alana dönüştü.


        Gençlik Parkında yenilenme çalışmaları 6 bin metrekare alanda gerçekleştirildi. Çocuk oyun alanları, spor alanları, oturma alanları, yürüyüş yolları ve yeşil alanları ile Gençlik Parkı daha modern ve fonksiyonel bir yapıya kavuştu.


        Büyükşehir Belediyesi tarafından Gençlik Parkı'nda hayata geçirilen kafeterya projesinde ise çalışmalar devam ediyor. Parkın sosyal donatısını artıracak olan kafe, tamamlandığında ziyaretçilere dinlenme alanı sunacak.

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, bir taraftan daha hızlı Samsun için çalışırken bir taraftan da şehir estetiğini güçlendiren ve kent yaşamını kolaylaştıran projelere öncelik verdiklerini anlatarak, "Gençlik Parkı ve o bölgedeki kavşak düzenlememiz bunun güzel örneklerinden biri. Parkta inşasını sürdürdüğümüz kafeterya projesi de bu dönüşümün tamamlayıcı unsurlarından biri olacak. Bölgede yapılan düzenlemelerin sahadaki yansımaları oldukça olumlu ve memnun edici. Hemşehrilerimiz yeni yüzüyle Gençlik Parkı’nı çok güzel buldu. Yine trafikle ilgili dönüşler de memnun edici. İşte tüm bu olumlu geri dönüşler bölgede ne kadar doğru bir adım attığımızın somut göstergesi." açıklamasında bulundu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        ABD Savunma Bakanı: Trump İran'a acıdı
        ABD Savunma Bakanı: Trump İran'a acıdı
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Hakan Çakır davasında karar
        Hakan Çakır davasında karar
        Dubai'de satışları savaş vurdu
        Dubai'de satışları savaş vurdu
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı
        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı
        PFDK sevkleri açıklandı!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!

        Benzer Haberler

        Şakalaşırken işçisini bıçakladı: Suçu çalışanı üstlendi, polis gerçeği orta...
        Şakalaşırken işçisini bıçakladı: Suçu çalışanı üstlendi, polis gerçeği orta...
        Kanseri yendi, kutsal topraklara gidiyor
        Kanseri yendi, kutsal topraklara gidiyor
        Ladik Akdağ'da nisan karı sürprizi
        Ladik Akdağ'da nisan karı sürprizi
        İlkadım Belediyesinin projeleri OKAF'26'da tanıtıldı
        İlkadım Belediyesinin projeleri OKAF'26'da tanıtıldı
        Canik Belediyesinden POMEM adayı gençlere ücretsiz kurs desteği
        Canik Belediyesinden POMEM adayı gençlere ücretsiz kurs desteği
        Samsun'da topraksız tarım yöntemiyle yetiştirilen maydanozun hasadı yapıldı
        Samsun'da topraksız tarım yöntemiyle yetiştirilen maydanozun hasadı yapıldı