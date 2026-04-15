Canlı
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da "Turizm Dernekleri Platformu Buluşması" düzenlendi

        Samsun'da "Turizm Dernekleri Platformu Buluşması" düzenlendi

        Samsun'da Turizm Haftası kutlamaları kapsamında "Turizm Dernekleri Platformu Buluşması" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 22:25 Güncelleme:
        Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda, turizm dernekleri ile sektör paydaşlarının katıldığı etkinlikte kentin turizm potansiyelinin geliştirilmesi, tanıtım faaliyetlerinin artırılması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

        Samsun Turizm ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Derya Ulusoy Güler, programda yaptığı konuşmada, "Odak Samsun" mottosu ve turizm master planı çerçevesinde kentin turizm potansiyelini daha görünür kılmak, kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek ve ortak vizyon etrafında birleşmek amacıyla, turizm derneklerini tek bir platform çatısı altında topladıklarını söyledi.

        Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş da etkinlikle Samsun için bir miladın başladığını vurguladı.

        Samsun'da sağlık, spor, konaklama, gastronomi, acente ve konaklama işletmecileri, Turizm Gazetesi gibi paydaşların Turizm Dernekleri Platformu çatısı altında, aynı hedefte buluştuğuna dikkati çeken Toktaş, "Parça parça güçlü olmak yetmez. Birlikte güçlü olmazsak sürdürülebilir başarı mümkün değildir. Turizm artık tek başına bir sektör değil. Turizm, ekonomi, şehir markası, istihdam ve kalkınmanın merkezidir. " dedi.

        Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle ise Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi kapsamında yeni bir programın ilan edildiğini, bölgedeki turizm işletmelerinin 2,5-7,5 milyon lira aralığındaki yeşil geçiş ya da yeşil ekonomi yatırımlarına Vakıfbank aracılığıyla finansman desteği sağlandığını anlattı.

        Programa çevrim içi başvuruların 8 Mayıs'ta tamamlanacağını belirten Dicle, yatırım düşünenleri OKA ile irtibata geçmeye davet etti.

        Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş da Türkiye'nin turist sayısı bakımından dünyada 4'üncü sırada olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Bizim burada bir hedefimiz, hayalimiz var. Turizm amacıyla her yıl dünyada 1,5 milyar insan bir yerden bir yere seyahat ediyor ve konaklıyor. Ülkemizde bu rakam 65 milyona ulaşmış. Ülkemiz turist sayısında dünyada 4'üncü sırada, turizm gelirinde 7'nci sırada. Bizler bu ülkemizin yakalamış olduğu ivmeye Samsun'a güçlü bir destek vermek istiyoruz."

        Programa Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Samsun İl Müdürü Nebahat Livaoğlu, turizm dernekleri başkanları, yönetim kurulu üyeleri, siyasi parti il başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Benzer Haberler

