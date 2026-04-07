Havza'da voleybol halk turnuvası başladı

Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen Havza Kaymakamlığı Voleybol Halk Turnuvası başladı.



Havza Kaymakamlığı tarafından Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Havza Kaymakamlığı Voleybol Halk Turnuvası'nda 12 takım mücadele ediyor.



Turnuva Ekmek Spor ile Gençlik ve Spor takımları arasında oynanan grup eleme maçı ile başladı.



Bu tür turnuvalar organizasyonların halkın birlik ve beraberliğine katkı verdiğini ifade eden Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, "Havza'da voleybol sevilen bir spor. İnanıyorum ki Havza'dan her branşta olduğu gibi iyi voleybolcular çıkacaktır. Turnuvada 12 takımın mücadele ediyor ve 15 Nisan tarihinde oynanacak final müsabakasıyla sona erecek." dedi.



Turnuvanın 25 Mayıs Spor Salonu'nda oynanan ilk maçında Ekmek Spor rakibi Gençlik ve Spor takımın 3-0 yendi.

