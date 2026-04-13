Kızlan mevkisinde meyve ağaçları çiçek açtı
Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı 1020 rakımlı Kızlan mevkisinde, nisan ayında baharın gelişiyle çiçek açan meyve ağaçları dronla görüntülendi.
Giriş: 13.04.2026 - 11:42
Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı 1020 rakımlı Kızlan mevkisinde, nisan ayında baharın gelişiyle çiçek açan meyve ağaçları dronla görüntülendi.
Köy içerisinde yer alan meyve ağaçlarının oluşturduğu manzara, doğanın uyanışını sergiledi.
Beyaz ve pembe tonlardaki çiçeklerle kaplanan ağaçlar, yüksek rakımdaki bölgede kartpostallık görüntüler oluşturdu.
İlkbaharın etkisini göstermesiyle canlanan Kızlan mevkisi, doğal güzelliğiyle dikkati çekiyor.
