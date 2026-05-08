Salıpazarı'nda sera denetimi yapıldı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde seralarda üretim yapan çiftçilere yönelik denetim ve bilgilendirme çalışması yapıldı.
Giriş: 08.05.2026 - 16:42 Güncelleme:
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde seralarda üretim yapan çiftçilere yönelik denetim ve bilgilendirme çalışması yapıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sera üretimi yapan çiftçiler ziyaret edildi.
Seralarda örtü altı olarak yetiştirilen fasulye, domates, salata ve biber gibi mevsimlik ürünlerin gelişim süreçleri kontrol edildi.
Ekipler, seralarda verimliliği artırmak için üreticilere bilgi verdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri