"Samsun B2B Networking" etkinliği 1500'den fazla iş insanını buluşturdu

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde düzenlenen "Samsun B2B Networking" etkinliği 1500'den fazla iş insanını bir araya getirdi.





Samsun'daki bir otelde gerçekleştirilen organizasyonda, 1500 civarındaki katılımcının iş yapma potansiyellerine göre yapay zeka desteğiyle eşleştirildiği sistem sayesinde 2 binden fazla görüşme yapmaları hedefleniyor.



Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, gazetecilere, dünyanın hızla değiştiğini, iş yapma biçimlerinin de dönüşüp rekabet kurallarının yeniden yazıldığını söyledi.



Yeni düzende doğru bağlantıyı kurabilen, doğru işbirliğini geliştirebilenin kazandığını vurgulayan Murzioğlu, "Bugün yalnızca bir günlük etkinlik düzenlemiyor, aslında geleceğe açılan bir iş platformu oluşturuyoruz. Samsun sadece Karadeniz'in değil, Türkiye'nin kuzeye açılan en stratejik ticaret kapısıdır." dedi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Samsun Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Onur Öztekin ise geçen yıl düzenlenen etkinlikte 1400'ün üzerinde katılımcıyı bir araya getirdiklerini ve 2 bin 194 iş görüşmesine ev sahipliği yaptıklarını belirterek, 1 milyar 370 milyon liralık ticari hacmi oluşmasına katkı sağladıklarını dile getirdi.



Öztekin, bu rakamların doğru insanlar bir araya geldiğinde nasıl bir güç oluşturduğunun kanıtı olduğuna işaret etti.



Yapay zeka destekli eşleştirme teknolojisini geliştiren firmanın kurucusu Ziya Kızıltan da organizasyonun klasik konferanslardan farklı olduğuna dikkati çekerek, "Yapay zeka destekli eşleştirme yapan bir uygulamamız var. Bu uygulamayla iş insanlarını, iş yapabilme potansiyeline göre oluşturduğumuz B2B'lerde bir araya getiriyoruz ve süreci uçtan uca ölçüyoruz." diye konuştu.



Samsun'da geçen yıl düzenlenen organizasyonda 1,5 milyar liraya yakın potansiyel ticari değer ortaya çıktığını anlatan Kızıltan, bu yıl bu rakamın üzerine çıkmayı hedeflediklerini kaydetti.



Organizasyonun farklı şehirlerde devam edeceğini belirten Kızıltan, "Önümüzdeki süreçte Mersin ve Konya'da da B2B organizasyonlarını gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.



Gün boyu sürecek etkinliğin girişimciler, KOBİ'ler ve sanayicilerin yeni iş bağlantıları kurmasına ve ulusal ile uluslararası pazarlara açılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

