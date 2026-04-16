Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Samsun Haberleri "Samsun B2B Networking" etkinliği 1500'den fazla iş insanını buluşturdu

        Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde düzenlenen "Samsun B2B Networking" etkinliği 1500'den fazla iş insanını bir araya getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 13:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'daki bir otelde gerçekleştirilen organizasyonda, 1500 civarındaki katılımcının iş yapma potansiyellerine göre yapay zeka desteğiyle eşleştirildiği sistem sayesinde 2 binden fazla görüşme yapmaları hedefleniyor.

        Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, gazetecilere, dünyanın hızla değiştiğini, iş yapma biçimlerinin de dönüşüp rekabet kurallarının yeniden yazıldığını söyledi.

        Yeni düzende doğru bağlantıyı kurabilen, doğru işbirliğini geliştirebilenin kazandığını vurgulayan Murzioğlu, "Bugün yalnızca bir günlük etkinlik düzenlemiyor, aslında geleceğe açılan bir iş platformu oluşturuyoruz. Samsun sadece Karadeniz'in değil, Türkiye'nin kuzeye açılan en stratejik ticaret kapısıdır." dedi.

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Samsun Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Onur Öztekin ise geçen yıl düzenlenen etkinlikte 1400'ün üzerinde katılımcıyı bir araya getirdiklerini ve 2 bin 194 iş görüşmesine ev sahipliği yaptıklarını belirterek, 1 milyar 370 milyon liralık ticari hacmi oluşmasına katkı sağladıklarını dile getirdi.

        Öztekin, bu rakamların doğru insanlar bir araya geldiğinde nasıl bir güç oluşturduğunun kanıtı olduğuna işaret etti.

        Yapay zeka destekli eşleştirme teknolojisini geliştiren firmanın kurucusu Ziya Kızıltan da organizasyonun klasik konferanslardan farklı olduğuna dikkati çekerek, "Yapay zeka destekli eşleştirme yapan bir uygulamamız var. Bu uygulamayla iş insanlarını, iş yapabilme potansiyeline göre oluşturduğumuz B2B'lerde bir araya getiriyoruz ve süreci uçtan uca ölçüyoruz." diye konuştu.

        Samsun'da geçen yıl düzenlenen organizasyonda 1,5 milyar liraya yakın potansiyel ticari değer ortaya çıktığını anlatan Kızıltan, bu yıl bu rakamın üzerine çıkmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Organizasyonun farklı şehirlerde devam edeceğini belirten Kızıltan, "Önümüzdeki süreçte Mersin ve Konya'da da B2B organizasyonlarını gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

        Gün boyu sürecek etkinliğin girişimciler, KOBİ'ler ve sanayicilerin yeni iş bağlantıları kurmasına ve ulusal ile uluslararası pazarlara açılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

