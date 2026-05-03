Samsun'da 11 bin 704 sentetik ecza hap ele geçirildi
Samsun'da düzenlenen operasyonda 11 bin 704 sentetik ecza hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 03.05.2026 - 20:15
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Atakum ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde ve şüphelilerin kullandığı araç ve ikametinde yapılan aramada 11 bin 704 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli C.C. (22) işlemleri için emniyete götürüldü.
