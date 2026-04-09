        Samsun'da bir kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

        Samsun'un Terme ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla öldürdüğü ileri sürülen şüpheli gözaltın alındı.

        Giriş: 09.04.2026 - 12:21 Güncelleme:
        Aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu belirtilen C.Ç. (58) ile B.S.K. (23), konuşmak için gece Terme ilçesinde buluştu.

        Burada taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.S.K, tabancasının kabzasıyla C.Ç'nin başına vurdu. C.Ç. ise eline geçirdiği silahla B.S.K'ye ateş etti.

        Sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.S.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olay yerinden kaçan zanlı, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyet müdürlüğüne götürüldü.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        11 Mart taslağına dikkat!
        Sözlü savaş kızıştı
        Beşiktaş seriye hasret kaldı
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Cep telefonlarına zam kapıda
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi
        "Jönler dönemi bitti"
