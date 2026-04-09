Samsun'da bir kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı
Samsun'un Terme ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla öldürdüğü ileri sürülen şüpheli gözaltın alındı.
Samsun'un Terme ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla öldürdüğü ileri sürülen şüpheli gözaltın alındı.
Aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu belirtilen C.Ç. (58) ile B.S.K. (23), konuşmak için gece Terme ilçesinde buluştu.
Burada taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.S.K, tabancasının kabzasıyla C.Ç'nin başına vurdu. C.Ç. ise eline geçirdiği silahla B.S.K'ye ateş etti.
Sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.S.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan zanlı, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
