        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı artıyor

        İLYAS GÜN - Türkiye'de toplam manda popülasyonunun yüzde 12,3'ünün yer aldığı Samsun'da son 3 yılda büyükbaş hayvan varlığı 370 bine, küçükbaş hayvan sayısı ise 265 bine ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından (DOKAP) sağlanan kaynaklarla kentte hayvansal üretimi artırmaya yönelik çalışmalar sürüyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığının 2024'te uygulamaya koyduğu destekleme modeliyle üreticilere ilave destekler getirildiğini söyledi.

        Bu desteklerin uygulanmasıyla, hayvancılık yapan işletme ve hayvan sayılarında artış gözlendiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Bölgemiz için oldukça önemli olan küçük aile işletmelerine ilave destekler verildi. Küçük aile işletmesi dediğimiz, 20 başın altında mandası veya sığırı olan işletmeler, 100 başın altında küçükbaş hayvanı olan işletmeler, yeni destekleme modelinde ilave destek verilmek suretiyle teşvik edildi. 1. derece tarımsal örgüt olarak belirlenen birliklerin kooperatif üyelerine de Bakanlığımız tarafından ilave destekler sağlandı. Tabii bu desteklerle beraber Büyükşehir Belediyemizden, DOKAP'tan ve Bakanlık kaynaklarından sağlamış olduğumuz kaynaklarla yem bitkileri üretimini artırmaya yönelik projeler uygulandı."

        Yılmaz, uygulanan projelerle kentte hayvan sayısının artmasını sağladıklarını anlatarak, "2023 yılında 345 bin olan büyükbaş hayvan mevcudumuz 2025'in sonu itibarıyla 370 bine çıktı. Gene küçükbaş hayvan mevcudumuz, 2023 yılında 250 bin civarındaydı. Şu an küçükbaş hayvan mevcudumuz da 265 bine çıkmış durumda." dedi.

        Manda yetiştiriciliğinin kent için önemine de dikkati çeken Yılmaz, "Manda yetiştiriciliğinde Samsun, Türkiye'de ilk sırada. 19 bin 500 civarında manda varlığına sahibiz. Samsun'da 2011 yılından beri uygulanan Anadolu Mandası Islahı Projesi var. Bu proje kapsamında üreticilerimizi ve manda yetiştiricilerimizi destekliyoruz. Manda yetiştiriciliği konusunda verilen destekler, yapılan çalışmalar, şu an Samsun'un manda yetiştiriciliğinde ilk sırada yer almasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

        - Kentte yem bitkileri üretimi hayvancılık maliyetini azaltıyor

        Samsun'da ova varlığının fazla olmasının, yem bitkilerinin üretimi konusunda avantaj sağladığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Yem bitkileri üretimini yapmış olmamız, hayvancılığın en önemli maliyetini oluşturan kaba yem maliyetinin de azaltılmasını sağlıyor. Bu noktada Bakanlığımızdan, Büyükşehir Belediyemizden ve ajanslarımızdan uyguladığımız projelerle de bu yem maliyetlerini azaltıyoruz. Bir yandan verilen destekler bir yandan yem maliyetini düşürmeye yönelik uygulanan projeler, ilimizde hayvancılığın gelişmesini ve hayvan sayılarımızın artmasını sağlıyor ve daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını da sağlamış durumda."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

