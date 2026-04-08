        Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapılmasına ilişkin 5 kişi gözaltına alındı

        ​Samsun'un Bafra ilçesinde ehliyet sınavında usulsüzlük yapılmasına ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 12:34 Güncelleme:
        ​Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Diyarbakır'dan gelen bir grubun ilçedeki ehliyet sınavında kopya düzeneği kuracağı bilgisine ulaşıldı.

        Operasyonda, üzerine gizli düzenek kurulan bir aday ile bu düzeneği dışarıdaki bir araçtan yöneten 4 organizatör yakalandı.

        Yapılan aramalarda, 2 casus kulaklık, casus kamera, 5 sim kartlı ses kartı, 6 cep telefonu ve kulaklık pili ele geçirildi.

        ​Gözaltına alınan ve aralarında 2 suça sürüklenen çocuğun da bulunduğu 5 şüpheli hakkında "6114 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

