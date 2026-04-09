Samsun'da fuhuş operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, Atakum ilçesindeki bir masaj salonuna operasyon düzenledi.



İşletmede denetim yapan ekipler, çalışan S.B.N.Ç.'nin (19) para karşılığı fuhuş yaptığını tespit etti.



Gözaltına alınan S.B.N.Ç. ile iş yerinde çalışan 40 yaşındaki kişi emniyete götürüldü.



İş yeri mesul müdürü olduğu tespit edilen yabancı uyruklu S.Q. hakkında da "fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlama" suçlarından adli işlem başlatıldı.

