        Samsun'da güvenilir gıda mobil uygulaması devrede

        Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği "Güvenilir Gıda" mobil uygulamasıyla vatandaşları denetim sürecine dijital ortamda dahil ediyor.

        Giriş: 06.04.2026 - 16:30 Güncelleme:
        Bakanlık, yılda 1 milyonu aşkın denetimle yürüttüğü gıda güvenliği faaliyetlerini daha şeffaf ve etkin hale getirmek için "Denetim elinde" yaklaşımını başlattı. Bu kapsamda geliştirilen uygulama sayesinde tüketiciler, gıda güvenilirliğine ilişkin pek çok işleme cep telefonları üzerinden hızlıca erişebiliyor.

        - Samsun'da ilk bildirimle denetim gerçekleştirildi

        Uygulamanın sahadaki yansımalarıyla ilgili bilgi veren Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Samsun'da uygulama üzerinden ilk mobil şikayetin alındığını duyurdu. Bildirim sonrası denetçi ekiplerin vakit kaybetmeden ilgili işletmeye gittiğini belirten Yılmaz, gerekli denetimlerin yapılarak numunelerin alındığını ifade etti.

        Gıda güvenliğinin Bakanlık ve Müdürlük için bir "kırmızı çizgi" olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Denetimlerimizi 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürüyoruz. Bu uygulama, şeffaflığı güçlendirirken tüketici bilincini de en üst seviyeye taşıyacak." dedi.

        Uygulamanın yaygınlaşmasıyla gıda zincirindeki uygunsuzlukların daha kısa sürede giderilmesinin hedeflendiğini belirten yetkililer, vatandaşları "Denetim elinizde" sloganıyla uygulamayı indirmeye davet etti. Tüketicilerin olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde "Güvenilir Gıda" uygulamasının yanı sıra Alo Gıda 174 hattını da kullanabilecekleri hatırlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

