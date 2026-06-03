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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 09:46 Güncelleme:
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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        Adreste yapılan aramada, 1540 doldurulmuş makaron, ⁠100 paket ısıtmalı sigara çubuğu, ⁠62 paket gümrük kaçağı sigara, ⁠26 sentetik ecza hapı, ⁠7 elektronik sigara ile ⁠3 elektronik sigara likiti ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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