Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da kadın kooperatifinin kurduğu restoran ve kafede üretim ve istihdam sağlanıyor

        Samsun'da kadınların bir araya gelerek kurduğu kooperatif tarafından açılan restoran, hem yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına hem de kadın istihdamının artırılmasına katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 16:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlkadım Afitap Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Didem Gümüşova, kooperatifin uzun ve meşakkatli bir sürecin ardından kurulduğunu belirtti.

        Dokuz kadınla faaliyet gösteren kooperatifin bu yıl da Kılıçdede Mahallesi'nde restoran ve kafeyi hizmete açtığına işaret eden Gümüşova, "Diğer bütün ilçelerdeki kadın kooperatifleri bizim arkamızdaki güç, sırtımızdaki güç hep birlikte üretiyoruz, hep birlikte kazanıyoruz." diye konuştu.

        Kadınların önemli fedakarlıklarla bu noktaya geldiğini dile getiren Gümüşova, "Kimisi bileziğini sattı, kimisi arabasını sattı ve böyle güzel bir şey ortaya çıkardık." ifadesini kullandı.

        Kooperatifin sadece kendi üretimiyle sınırlı kalmadığını belirten Gümüşova, Samsun'daki diğer kadın kooperatifleriyle ortak çalıştıklarını ve yöresel ürünleri restoran aracılığıyla vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi.

        Didem Gümüşova, restoranda yöresel ürünlere yer verdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Yöresel ürünlerin hazırlanmasını, pişirmeyi ve satmayı hedefleyerek kurduk zaten biz burayı. Biz, Samsun'daki bütün kadın kooperatifleriyle ortak çalışıyoruz. Yedi kadın kooperatifiyle aktif olarak çalışıyoruz. Bütün yörelerimizde üretilen yöresel ürünleri burada pişirip halkımızın beğenisine sunuyoruz. Biz, mevsimsel olarak, mevsimlik yöresel ürünleri çıkarıyoruz. Yani bu mevsimde atıyorum lahana var, yöresel lahanamız var lahanaya yönelip lahanadan üretilen ürünleri çıkarıyoruz. Bakla olduğunda bakladan. Yöresel ürünleri mevsiminde üreterek halkımızın beğenisine sunuyoruz."

        Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş da kooperatifleşmenin önemine dikkati çekti.

        Kadın kooperatiflerinin sayısının artırılması yönünde çalışmaların sürdüğünü aktaran Çavuş, Samsun'da bu alanda önemli bir gelişim yaşandığını vurguladı.

        İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ise kadınların bir araya gelerek önemli bir başarı ortaya koyduğunu dile getirerek, "Kadınlarımız burada birliğin, beraberliğin, bir araya gelerek güç birliği yapmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyorlar." dedi.

        Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, kentte kadın kooperatiflerinin sayısının 19'a ulaştığını belirtti.

        Her ilçede bir kadın kooperatifi kurulmasını hedeflediklerini ifade eden Turpçu, açılan restoranın tüm kooperatiflerin ürünlerini vatandaşlarla buluşturacağını kaydetti.

        Restoranda ağırlıklı olarak yöresel ve mevsimsel ürünler hazırlanarak vatandaşların beğenisine sunuluyor. Kadınların üretime katılımıyla hem ekonomik hem de sosyal anlamda güçlenmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
        İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
        Cesedi gölette bulunmuştu... Bir hafta önce 8 bıçak darbesi!
        Cesedi gölette bulunmuştu... Bir hafta önce 8 bıçak darbesi!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Yonca'nın katilinin soğukkanlılığı kan dondurdu!
        Yonca'nın katilinin soğukkanlılığı kan dondurdu!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Park yeri kavgasında kızının yanında öldürüldü! Katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Park yeri kavgasında kızının yanında öldürüldü! Katilin ifadesi ortaya çıktı!
        "Lig yeniden başladı"
        "Lig yeniden başladı"
        Tarım alanlarındaki kaçak yapılar yıkılacak
        Tarım alanlarındaki kaçak yapılar yıkılacak
        'Tokyo' anne oldu
        'Tokyo' anne oldu
        Mina İpek 2 oldu
        Mina İpek 2 oldu

        Benzer Haberler

        Yola çıkan kedi, kazaya neden oldu
        Yola çıkan kedi, kazaya neden oldu
        Bafra'da 20 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
        Bafra'da 20 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
        İlkadımlı gençlerden 4 il birinciliği
        İlkadımlı gençlerden 4 il birinciliği
        Zirai don uyarısı: Orta Karadeniz için kritik günler Geçen yıl da bu günler...
        Zirai don uyarısı: Orta Karadeniz için kritik günler Geçen yıl da bu günler...
        'Gözlüğünün altından bize niye baktın' diye silahla vurdular
        'Gözlüğünün altından bize niye baktın' diye silahla vurdular
        Bafra'da Avukatlar Günü kutlandı
        Bafra'da Avukatlar Günü kutlandı