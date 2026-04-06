Samsun'da kadın kooperatifinin kurduğu restoran ve kafede üretim ve istihdam sağlanıyor

Samsun'da kadınların bir araya gelerek kurduğu kooperatif tarafından açılan restoran, hem yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına hem de kadın istihdamının artırılmasına katkı sağlıyor.



İlkadım Afitap Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Didem Gümüşova, kooperatifin uzun ve meşakkatli bir sürecin ardından kurulduğunu belirtti.



Dokuz kadınla faaliyet gösteren kooperatifin bu yıl da Kılıçdede Mahallesi'nde restoran ve kafeyi hizmete açtığına işaret eden Gümüşova, "Diğer bütün ilçelerdeki kadın kooperatifleri bizim arkamızdaki güç, sırtımızdaki güç hep birlikte üretiyoruz, hep birlikte kazanıyoruz." diye konuştu.



Kadınların önemli fedakarlıklarla bu noktaya geldiğini dile getiren Gümüşova, "Kimisi bileziğini sattı, kimisi arabasını sattı ve böyle güzel bir şey ortaya çıkardık." ifadesini kullandı.



Kooperatifin sadece kendi üretimiyle sınırlı kalmadığını belirten Gümüşova, Samsun'daki diğer kadın kooperatifleriyle ortak çalıştıklarını ve yöresel ürünleri restoran aracılığıyla vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi.



Didem Gümüşova, restoranda yöresel ürünlere yer verdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Yöresel ürünlerin hazırlanmasını, pişirmeyi ve satmayı hedefleyerek kurduk zaten biz burayı. Biz, Samsun'daki bütün kadın kooperatifleriyle ortak çalışıyoruz. Yedi kadın kooperatifiyle aktif olarak çalışıyoruz. Bütün yörelerimizde üretilen yöresel ürünleri burada pişirip halkımızın beğenisine sunuyoruz. Biz, mevsimsel olarak, mevsimlik yöresel ürünleri çıkarıyoruz. Yani bu mevsimde atıyorum lahana var, yöresel lahanamız var lahanaya yönelip lahanadan üretilen ürünleri çıkarıyoruz. Bakla olduğunda bakladan. Yöresel ürünleri mevsiminde üreterek halkımızın beğenisine sunuyoruz."



Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş da kooperatifleşmenin önemine dikkati çekti.



Kadın kooperatiflerinin sayısının artırılması yönünde çalışmaların sürdüğünü aktaran Çavuş, Samsun'da bu alanda önemli bir gelişim yaşandığını vurguladı.



İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ise kadınların bir araya gelerek önemli bir başarı ortaya koyduğunu dile getirerek, "Kadınlarımız burada birliğin, beraberliğin, bir araya gelerek güç birliği yapmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyorlar." dedi.



Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, kentte kadın kooperatiflerinin sayısının 19'a ulaştığını belirtti.



Her ilçede bir kadın kooperatifi kurulmasını hedeflediklerini ifade eden Turpçu, açılan restoranın tüm kooperatiflerin ürünlerini vatandaşlarla buluşturacağını kaydetti.



Restoranda ağırlıklı olarak yöresel ve mevsimsel ürünler hazırlanarak vatandaşların beğenisine sunuluyor. Kadınların üretime katılımıyla hem ekonomik hem de sosyal anlamda güçlenmesi hedefleniyor.

