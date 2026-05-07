Samsun'da kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Samsun’un Terme ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 55 K 3209 plakalı kamyonet, Yüksekyayla Mahallesi’nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki fındık bahçesine devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, M.B. olay yerinde hayatını kaybetti, A.Ş. ve A.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.