        Samsun Haberleri Samsun'da kumar oynayan 11 kişiye 127 bin 644 lira ceza kesildi

        Samsun'da kumar oynayan 11 kişiye 127 bin 644 lira ceza kesildi

        Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda kumar oynadığı belirlenen 11 kişiye toplam 127 bin 644 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 08:54 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ve Canik ilçelerinde faaliyet gösteren kıraathanelerde kumar oynandığı tespit edildi.

        İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişinin kumar oynadığını belirledi. "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sahibi C.K. (64) hakkında adli işlem başlatan ekipler, kumar oynayan 5 kişiye ise toplam 58 bin 20 lira ceza kesti. Masa üzerinde bulunan 3 bin 600 liraya el konuldu.

        Canik ilçesinde de kumar oynayan 6 kişiye 69 bin 624 lira cezai işlem uygulandı. İş yeri sorumlusu İ.G. (58) hakkında ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Operasyonda masalar üzerinde bulunan kumar malzemelerine el konuldu.

        ​​​İki zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Zil onlarsız çaldı!
        Zil onlarsız çaldı!
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        Brent petrolde sert yükseliş
        Brent petrolde sert yükseliş
        Kuzenlerin kavgası kanlı bitti!
        Kuzenlerin kavgası kanlı bitti!
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        Kamyonette 1021 tabanca... Bu silahlar kime gidiyordu?
        Kamyonette 1021 tabanca... Bu silahlar kime gidiyordu?
        İkinci elde 'ekonomi' devri
        İkinci elde 'ekonomi' devri
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Sahnede 'estetik' itirafı
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        Kadınlar Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Opet!
        Kadınlar Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Opet!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        Üç çocuklu hayat
        Üç çocuklu hayat
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        Trabzonspor son dakikada yıkıldı!
        Trabzonspor son dakikada yıkıldı!
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!

        Benzer Haberler

        Bilge Pedallar kalp sağlığı haftasında sağlık için pedal çevirdi
        Bilge Pedallar kalp sağlığı haftasında sağlık için pedal çevirdi
        Samsunspor-Beşiktaş maçının ardından
        Samsunspor-Beşiktaş maçının ardından
        Samsunspor-Beşiktaş maçının ardından
        Samsunspor-Beşiktaş maçının ardından
        Yüksel Yıldırım: "Beşiktaş galibiyetini Galatasaray maçında da tekrarlamak...
        Yüksel Yıldırım: "Beşiktaş galibiyetini Galatasaray maçında da tekrarlamak...
        Sebastian Hahn: "25 yıl sonra Beşiktaş'ı yenmek bizi mutlu etti"
        Sebastian Hahn: "25 yıl sonra Beşiktaş'ı yenmek bizi mutlu etti"
        Sergen Yalçın: "Mağlubiyetle ayrıldığımız için üzgünüz"
        Sergen Yalçın: "Mağlubiyetle ayrıldığımız için üzgünüz"