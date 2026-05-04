Samsun'da sağanaklar denizin rengini değiştirdi
Samsun'da yağışlar denizin rengini değiştirdi.
Giriş: 04.05.2026 - 13:22 Güncelleme:
Samsun'da yağışlar denizin rengini değiştirdi.
Bölgede son günlerde etkili olan sağanaklar, ilçede denize dökülen çayın debisini artırdı.
Yüksek kesimlerde kar sularının da erimesiyle çay yatağından taşınan çamurlu su, yağmur sularının denize ulaştığı noktalarda mavi ve turkuaz tonların hakim olduğu Karadeniz'in bir bölümünü kahverengiye dönüştürdü.
Geniş bir alana yayılan renk değişimi dronla görüntülendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri