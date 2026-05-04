Samsun'da sağanaklar denizin rengini değiştirdi

Samsun'da yağışlar denizin rengini değiştirdi.



Bölgede son günlerde etkili olan sağanaklar, ilçede denize dökülen çayın debisini artırdı.



Yüksek kesimlerde kar sularının da erimesiyle çay yatağından taşınan çamurlu su, yağmur sularının denize ulaştığı noktalarda mavi ve turkuaz tonların hakim olduğu Karadeniz'in bir bölümünü kahverengiye dönüştürdü.



Geniş bir alana yayılan renk değişimi dronla görüntülendi.

