        Samsunspor, Beşiktaş maçını kazanarak 5'incilik ümidini sürdürme peşinde

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 19 Nisan Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Samsunspor'un başkan vekili Veysel Bilen, "Beşiktaş maçıyla çıkış yakalayıp az da olsa 5'incilik ümidimizi sürdürmek istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 13:21 Güncelleme:
        Bilen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ikas Eyüpspor karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin hem takımı hem de taraftarları mutlu ettiğini söyledi.

        Beşiktaş ile hafta sonu zorlu bir mücadeleye çıkacaklarına işaret eden Bilen, "Bizim takımımız sahaya performansını ve mücadele hırsını yansıttığı zaman hemen hemen her takımla mücadele edecek güçtedir. Taraftarlarımızın da desteğiyle Beşiktaş karşısına çıkacağız. Beşiktaş maçıyla çıkış yakalayıp az da olsa 5'incilik ümidimizi sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

        Bilen, takımın önünde zorlu bir fikstür bulunduğunu vurgulayarak, "Beşiktaş maçı da bu zor fikstürün başlangıcı. Eyüpspor maçı ile takımımız ivme kazandı. Sakat oyuncularımızın iyileşmesi ve takıma katılımı, özellikle Afonso Sousa'nın performansı bizi çok mutlu etti. Takımımıza ciddi katkı vereceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda Beşiktaş ile güzel ve centilmence karşılaşma oynayacağımızı düşünüyorum ancak kazanan tarafta biz olmayız." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

