        Samsunspor, Süper Lig'de yarın ikas Eyüpspor'a konuk olacak

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasından yarın deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 10:57 Güncelleme:
        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Yasin Kol yönetecek.

        Süper Lig'de 28 maçta 8 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, topladığı 36 puanla 7. sırada bulunuyor.

        İki takım arasında ilk yarıda Samsun'da oynanan müsabakayı kırmızı-beyazlı takım 1-0 kazanmıştı.

        Sakatlıkları bulunan Jaures Assoumou, Celil Yüksel, Lubomir Satka ve Bedirhan Çetin, ikas Eyüpspor maçında görev yapamayacak.

        Samsun ekibinde kaleci Okan Kocuk, Zeki Yavru, Tanguy Coulibaly, Joe Mendes, Olivier Ntcham'ın 3'er sarı kartı bulunuyor. Bu futbolcular, ikas Eyüpspor maçında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta sonu oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        Hamaney hakkında yeni iddia
        İsrail Lübnan'a saldırıları azaltma talimatı aldı mı?
        Camgöz Gary dehşeti!
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 6 yeni gözaltı!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        Macaristan'da kritik seçim
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Meteoroloji'den zirai don uyarısı! Sabah saatlerine dikkat!
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu acıya yürek dayanmaz
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
        'Dünyanın 4. büyük deniz filosuna sahibiz'
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        Samsun'da sanal medyada terör propagandası yapan 2 şüpheli gözaltına alındı
        Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Samsun'da terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da avukatı tarafından "tazminat" vaadiyle dolandırıldığını iddia ede...
        Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
        Kurban Bayramı yaklaşırken tonluk kurbanlıklar satışta
