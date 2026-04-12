Samsunspor, Süper Lig'de yarın ikas Eyüpspor'a konuk olacak

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasından yarın deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Yasin Kol yönetecek. Süper Lig'de 28 maçta 8 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, topladığı 36 puanla 7. sırada bulunuyor. İki takım arasında ilk yarıda Samsun'da oynanan müsabakayı kırmızı-beyazlı takım 1-0 kazanmıştı. Sakatlıkları bulunan Jaures Assoumou, Celil Yüksel, Lubomir Satka ve Bedirhan Çetin, ikas Eyüpspor maçında görev yapamayacak. Samsun ekibinde kaleci Okan Kocuk, Zeki Yavru, Tanguy Coulibaly, Joe Mendes, Olivier Ntcham'ın 3'er sarı kartı bulunuyor. Bu futbolcular, ikas Eyüpspor maçında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta sonu oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

