Samsun'un iki ilçesinde kaçak tütün operasyonu yapıldı
Samsun'un Alaçam ve Yakakent ilçelerinde düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonlarında 20 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ile Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmaları kapsamında belirlenen iki adreste arama gerçekleştirildi.
Aramalarda 20 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Olaylarla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
