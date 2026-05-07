Vezirköprü'de hacı adayları dualarla uğurlandı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek hacı adayları için uğurlama programı düzenlendi.



Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu kapsamında hac kesin kayıtlarını yaptıran 80 hacı adayı, Vezirköprü Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen programla dualar eşliğinde uğurlandı. Düzenlenen törene Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, müftülük personeli, hacı adayları ve aileleri katıldı.



Programda konuşan Kaymakam Özgür Kaya, hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dileyerek, “Rabbim ibadetlerinizi kabul, haclarınızı mebrur eylesin. Dualarınızda milletimizi, devletimizi ve tüm İslam alemini unutmamanızı temenni ediyor, sağlık ve huzur içerisinde dönmenizi diliyorum.” ifadelerini kullandı.



Belediye Başkanı Murat Gül ise yaptığı konuşmada, kutsal yolculuğa çıkan vatandaşlara sağlık ve huzur içerisinde gidip dönmeleri temennisinde bulunarak, “Rabb’im dualarını, ibadetlerini ve haclarını makbul eylesin.” dedi.



İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya tarafından yapılan duanın ardından hacı adayları, yakınlarıyla vedalaşarak Samsun Çarşamba Havalimanı’na hareket etti.



Vezirköprü’den bu yıl Diyanet İşleri ve özel sektör toplam 137 hacı adayı kutsal topraklara gidecek.



Yaklaşık 40 gün kutsal topraklarda kalacak olan hacı adayları, Kurban Bayramı sonrasında yurda dönecek.

