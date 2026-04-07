        Vezirköprü'de öğretmenlere yönelik şiddetle ilgili anket çalışması yapıldı

        Eğitim Bir-Sen Vezirköprü Şubesi, öğretmene yönelik şiddet konusuna dikkat çekmek amacıyla ilçede bir anket çalışması yürüttü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 14:23 Güncelleme:
        Şube Başkanı Mehmet Yaman liderliğinde yapılan çalışmada, öğretmenlerin karşılaştığı şiddet türleri, nedenleri ve eğitim ortamına etkileri üzerine anketler uygulandı. Elde edilen veriler bilimsel yöntemlerle analiz edilerek rapor haline getirildi.

        Yürütülen çalışmaya göre hazırlanan anketler Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata ve ilçe protokolüne sunuldu.

        Yaman, yaptığı açıklamada, araştırmanın Vezirköprü'de öğretmene yönelik şiddeti ele alan ilk kapsamlı saha çalışması olduğunu belirterek, "Amacımız eğitim çalışanlarının yaşadığı sorunları görünür hale getirmek, farkındalık oluşturmak ve çözüm önerilerine bilimsel bir zemin hazırlamaktır." dedi.

        Sendika, önümüzdeki dönemde de benzer araştırmalarla eğitim camiasının yaşadığı sorunları ortaya koymaya devam edeceğini duyurdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Neco'dan kızlarına sitem
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Silahla vuruldu
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza'da 153 Mobil Çözüm Merkezi kurdu
        'Dünya Pide Günü'nde Çarşamba pidesi miniklerle buluştu
        Sezonun sonuna gelinirken istavritin kilosu 70 TL'ye düştü
        Deprem simülasyon tırı ile Havza'da deprem eğitimi verildi
        UNESCO listesindeki Kızılırmak Deltası'nda doğa canlanıyor
        İlkadım'da halk pazarlarında denetim
