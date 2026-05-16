        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde "Sükut" isimli sergi açıldı

        Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde "Sükut" isimli sergi açıldı

        Şanlıurfa'da sanatçı Vahap Aydoğan'ın farklı eserlerinin yer aldığı "Sükut" adlı sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 16:00 Güncelleme:
        Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde "Sükut" isimli sergi açıldı

        Şanlıurfa'da sanatçı Vahap Aydoğan'ın farklı eserlerinin yer aldığı "Sükut" adlı sergi açıldı.


        Sanatçının tablo, heykel, enstalasyon ve videoart çalışmalarından oluşan sergi, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Vahap Aydoğan, gazetecilere, serginin omurgasının kadın cinayetleri, göç ve savaş konularından oluştuğunu söyledi.

        Aydoğan, serginin açılışının ardından katılımcılara eserlere ilişkin bilgi verdi.

        Serginin açılışına, Haliliye Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ile Müze Müdürü Celal Uludağ ve davetliler katıldı.

        Sergi, 23 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Kısa video bağımlılığı beynin kontrol mekanizmasını zayıflatıyor
        "Tarihin en iddialı kadrosunu kuracağız"
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Yağmurların ardından görüntülendi! Koparmanın cezası 699 bin TL
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        5 yıllık kabus!
        "Evleniyoruz"
        Boşandılar
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Haftanın Kitapları
        Polislerden çocuklara pasta sürprizi
        Göbeklitepe Kavşağı'nda yeni düzenleme
        Balıklıgöl'de hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
        Şanlıurfa'da glutensiz kafe açıldı
        Okul bahçesinde fenalaşan lise öğrencisi öldü
        Siverek Gazeteciler Cemiyeti kuruldu
