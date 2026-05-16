Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde "Sükut" isimli sergi açıldı

Şanlıurfa'da sanatçı Vahap Aydoğan'ın farklı eserlerinin yer aldığı "Sükut" adlı sergi açıldı.





Sanatçının tablo, heykel, enstalasyon ve videoart çalışmalarından oluşan sergi, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



Vahap Aydoğan, gazetecilere, serginin omurgasının kadın cinayetleri, göç ve savaş konularından oluştuğunu söyledi.



Aydoğan, serginin açılışının ardından katılımcılara eserlere ilişkin bilgi verdi.



Serginin açılışına, Haliliye Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ile Müze Müdürü Celal Uludağ ve davetliler katıldı.



Sergi, 23 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.

