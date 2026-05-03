Şanlıurfa'da fırtınada üzerine elektrik direği devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle elektrik direğinin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.



İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve sonrasında çıkan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.



Meydan Mahallesi'nde bir otomobilin üzerine elektrik direği devrildi. Bu sırada araçtaki 2 kişi yaralandı.



Öte yandan, fırtına sırasında Karşıyaka Camisi'nin minaresi de yıkıldı.



Fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerleri de zarar gördü, ağaçlar devrildi.



Trafikte aksaklıkların yaşandığı ilçede güvenlik tedbirleri artırıldı.

