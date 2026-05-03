Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da fırtınada üzerine elektrik direği devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da fırtınada üzerine elektrik direği devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle elektrik direğinin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2026 - 19:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da fırtınada üzerine elektrik direği devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle elektrik direğinin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve sonrasında çıkan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Meydan Mahallesi'nde bir otomobilin üzerine elektrik direği devrildi. Bu sırada araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Öte yandan, fırtına sırasında Karşıyaka Camisi'nin minaresi de yıkıldı.

        Fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerleri de zarar gördü, ağaçlar devrildi.

        Trafikte aksaklıkların yaşandığı ilçede güvenlik tedbirleri artırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        45 ilde sarı kodlu uyarı
        45 ilde sarı kodlu uyarı
        Galatasaray'da orta saha için rota İtalya!
        Galatasaray'da orta saha için rota İtalya!
        İran'dan Trump'a: Seçim yapmalı
        İran'dan Trump'a: Seçim yapmalı
        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!
        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Asker eğlencesi kanlı bitti
        Asker eğlencesi kanlı bitti
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        "Futbolla şaka olmaz!"
        "Futbolla şaka olmaz!"
        "İsrail, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor"
        "İsrail, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor"
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da fırtına ve dolu hayatı felç etti Araçlar devrildi, duba restor...
        Şanlıurfa'da fırtına ve dolu hayatı felç etti Araçlar devrildi, duba restor...
        Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralandı
        Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralandı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı
        Evini basan alacaklıları tarafından tabancayla vurularak öldürüldü
        Evini basan alacaklıları tarafından tabancayla vurularak öldürüldü
        Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı