Şanlıurfa'da Kurban Bayramı öncesi otogar ve toptancı hallerinde denetim yapıldı

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde otogar ve toptancı hallerinde Kurban Bayramı öncesinde denetim gerçekleştirdi.



Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve hal müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların ekonomik menfaatlerinin korunması, piyasa düzeninin sağlanması ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla il genelinde denetimler artırıldı.



Bu kapsamda, toptancı halleri, sebze ve meyve ticaretinin yoğun olarak gerçekleştirildiği satış alanları ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin yürütüldüğü otobüs terminallerinde denetimler yapıldı.



Gerçekleştirilen denetimlerde, fiyat etiketi uygulamaları, haksız fiyat artışı, fahiş fiyat oluşumları, ürünlerin mevzuata uygunluğu, tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi, satıştan kaçınma (stokçuluk) ve yanıltıcı ilanlara ilişkin hususlar titizlikle incelendi.



Otobüs terminallerinde yapılan denetimlerde ise özellikle bilet fiyat tarifeleri, tarife uygunluğu, tüketici hakları ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kontroller gerçekleştirildi.



Denetimler, Kurban Bayramı'nda da devam edecek.

