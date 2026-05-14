Şanlıurfa'da traktörün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Çetin Bozkurt (45) idaresindeki 27 AR 674 plakalı traktör, kırsal Yuvacık Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, traktör sürücüsü Bozkurt hayatını kaybetti, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bozkurt'un cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

