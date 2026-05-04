Şanlıurfa'da yıldırımın isabet ettiği çoban öldü

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti. Kırsal Kuskunlu Mahallesi'ndeki arazide hayvan otlatan 27 yaşındaki Şehis Bucak’a yıldırım isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılan Bucak, kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.