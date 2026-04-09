Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Serebral palsili Nurdan, boccia sporunda kısa sürede şampiyonluğa ulaştı

        Şanlıurfa'da engelliler merkezinde sporla tanışan serebral palsili (SP) Nurdan Dağ, 6 ay önce başladığı boccia sporunda Türkiye şampiyonu olarak dikkat çeken bir başarıya imza attı.

        Giriş: 09.04.2026 - 11:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde farklı kurslara katılan 32 yaşındaki Dağ, kendine uygun bir spor arayışı sırasında boccia ile tanıştı.

        İlk başlarda yapıp yapamayacağı konusunda tereddüt yaşayan Dağ, kısa sürede antrenmanlara adapte oldu.

        Yaklaşık 6 aylık yoğun çalışmanın ardından 24 Mart'ta Balıkesir'de düzenlenen ve 17 ilden 132 sporcunun katıldığı Türkiye Boccia Şampiyonası'nda BC2 klasmanında birincilik elde eden Dağ, ilk turnuvasında zirveye çıktı.

        Nurdan Dağ, AA muhabirine, çalışmanın karşılığını aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

        Herkesin spor yapabileceğine inandığını ifade eden Dağ, "Ben kısa sürede bu dereceyi yaptıysam bütün engellilere örnek olmak istiyorum. Herkes kendine uygun bir spor seçsin. Çalışarak herkes başarabilir." dedi.

        Dağ, hedefinin önce milli takıma seçilmek, ardından dünya kupasına katılmak olduğunu sözlerine ekledi.

        Antrenör Ali Tarımak ise öğrencisiyle gurur duyduğunu belirterek, "Bizim amacımız burada ağır engelli bireyleri bu sporla tanıştırmak. Kentteki bütün ağır engelli bireyleri bu spora teşvik etmek istiyoruz. Nurdan'ın çalışma azmi gerçek anlamda bizler için örnek teşkil edecek bir durumda." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

