Sinop'ta ADEM ve SODAM kursiyerlerince yıl sonu sergisi açıldı

Sinop’ta Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) kursiyerlerince yapılan el sanatları eserlerinin yer aldığı sergi açıldı.



Sabahattin Ali Kültür Merkezi’nde açılan sergide, 80 kursiyerin hazırladığı el emeği ürünler sergilendi.



Serginin açılışında konuşan Vali Mustafa Özarslan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının dezavantajlı vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan önemli bir kurum olduğunu söyledi.



Vakfın yalnızca ekonomik destek sağlamadığına işaret eden Özarslan, bireylerin sosyal ve duygusal açıdan da güçlenmesini hedeflediklerini belirtti.



Kursların kadınların mesleki becerilerini geliştirmesinin yanı sıra sosyal hayata daha aktif katılım sağlaması açısından önemli olduğunu vurgulayan Özarslan, "Asıl olan buradaki kadınlarımızın aile ortamında bir araya gelmesi, sohbet etmesi, sosyalleşmesi ve birlikte bir hikaye oluşturmasıdır. Burada ortaya çıkan ürünler ise kadınlarımızın kendilerini ifade etmesini sağlıyor." dedi.



Vali Özarslan ve beraberindekiler daha sonra sergiyi gezerek, ürünler hakkında bilgi aldı.

