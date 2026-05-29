Sinop'ta denizde hortum oluştu
Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında denizde hortum oluştu.
Giriş: 29.05.2026 - 12:15
Kentte sabah saatlerinde etkili olan yağmur sonrası Türkeli ilçesi açıklarında hortum meydana geldi.
Kısa süren hortum, karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.
İlçenin farklı noktalarından görülen hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
