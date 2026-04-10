Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Sinop Haberleri

        Sinop'ta Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 181. yılı kutlandı

        Sinop'un Gerze, Ayancık ve Saraydüzü ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 181. yılı törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 15:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gerze ilçesinde Hükümet Konağı önündeki tören, İlçe Emniyet Müdürü Burak Hayrettin Doğansoy tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Burada konuşma yapan İlçe Emniyet Müdürü Doğansoy, Türk Polis Teşkilatının 181 yıllık köklü geçmişe sahip olduğuna dikkati çekerek, halkın huzur ve güvenliği için görevlerini fedakarca sürdürdüklerini ifade etti.

        - Ayancık

        Ayancık’ta, Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören İlçe Emniyet Müdürü Vekili Pınar Yurtseven tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.


        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Yurtseven, polislik mesleğinin fedakarlık ve sorumluluk gerektirdiğini dile getirdi.

        Toplumun huzur ve güvenliği için polislerin gece gündüz görev yapmaya devam ettiğini aktaran Yurtseven, "Görevlerini büyük özveriyle sürdüren tüm meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyor, görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum." diye konuştu.

        - Saraydüzü

        Saraydüzü ilçesinde ise Hükümet Konağı önünde yapılan törende, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Uğurcan Yeltekin Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Buradaki törenin ardından Yeltekin ve beraberindekiler Kaymakam Fatih Rüştü Ünal’ı makamında ziyaret ederek, çiçek takdim etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
