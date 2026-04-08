Sinop'un yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü

Sinop'ta kentin yüksek kesimlerinde nisan ayında kar yağışı etkili oluyor.



Kentte sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak yüksek kesimlere kar yağdı.



Türkeli ve Ayancık ilçelerinin yüksek kesimleriyle, il merkezi ve Boyabat ilçesi arasında ulaşımın sağlandığı kara yolu güzergahının Dıranaz mevkisinde kar yağışı görüldü.



Kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü Dıranaz mevkisinde, trafik ekipleri sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

