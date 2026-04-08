        Sinop'un yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü

        Sinop'ta kentin yüksek kesimlerinde nisan ayında kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 17:21 Güncelleme:
        Kentte sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak yüksek kesimlere kar yağdı.

        Türkeli ve Ayancık ilçelerinin yüksek kesimleriyle, il merkezi ve Boyabat ilçesi arasında ulaşımın sağlandığı kara yolu güzergahının Dıranaz mevkisinde kar yağışı görüldü.

        Kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü Dıranaz mevkisinde, trafik ekipleri sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

