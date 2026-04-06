Cizre'de nehre düşen inek iş makinesiyle kurtarıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri’ne düşen inek, itfaiye ekiplerince iş makinesiyle kurtarıldı. Konak Mahallesi eski Dicle Karakolu mevkisinde, nehir kenarında otlayan bir inek nehre düştü. İneğin nehirde mahsur kaldığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Arazi şartlarının zorluğu ve nehir kenarındaki balçık nedeniyle hayvanı çıkarmakta güçlük çeken ekipler, Fen İşleri Müdürlüğünden iş makinesi desteği istedi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu halat bağlanan inek, iş makinesiyle çekilerek nehirden çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen inek, sahibine teslim edildi. İneğin sahibi, yardımlarından dolayı ekiplere teşekkür etti.

