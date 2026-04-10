Diyarbakır ve Şırnak'ta İsrail'in Filistinli esirlere yönelik "idam yasası" protesto edildi

Diyarbakır ve Şırnak'ta bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" ile Gazze'deki soykırıma tepki gösterdi.



Diyarbakır'da Filistin'e Destek Platformu ile Diyarbakır İslami Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami önünde bir araya gelen katılımcılar, tekbir getirip ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.



Grup adına açıklama yapan Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir, İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırmasının vahşet ve hukuk ihlali olduğunu belirtti.



Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılmasının da İslam'ın ve Müslümanların izzetine yapılmış bir saldırı olduğunu ifade eden Tekdemir, şöyle konuştu:



"Siyonist İsrail rejimi tarafından, Gazze'de işlenen soykırımın kahredici acısı vicdanlarda canlı dururken, Lübnan'da ve İran'da ortaya konan yeni vahşetler insanlığı bir kez daha derinden sarsmaktadır. 165 İranlı öğrencinin, siyonist rejim tarafından okul sıralarında katledilmesi ve bu katliamın küresel vicdanda yeteri kadar yer bulmaması bizleri derinden sarssa da bugün burada olduğu gibi dünyanın dört bir yanından yükselen itiraz sesleri bir nebze olsun umudumuzu yeşertmektedir."



- Şırnak



Şırnak'ta Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde Yeni Mahalle'deki Geylani Camisi önünde bir araya gelen grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail karşıtı slogan attı.



Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in hiçbir kanun ve kaide tanımadan idam kararı aldığını ifade etti.



Çatı, şunları kaydetti:



"Gün gelecek zalimler hak ettikleri muameleye maruz bırakılacaktır. Gün gelecek akan her gözyaşının, dökülen her kanın ve yetim bırakılan her canın hesabı sorulacaktır. Platform olarak meşrep, mezhep, siyasi görüş, din ve dil ayrımı yapmaksızın küresel bir direniş hareketi başlatmakta her yönden ve her hususta zalim siyonist rejimle mücadele etmekte kararlıyız."



Program, İl Müftü Yardımcısı Abdullah Şanlı'nın yaptığı dua ile son buldu.

