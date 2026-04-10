Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Diyarbakır ve Şırnak'ta İsrail'in Filistinli esirlere yönelik "idam yasası" protesto edildi

        Diyarbakır ve Şırnak'ta bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" ile Gazze'deki soykırıma tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 14:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da Filistin'e Destek Platformu ile Diyarbakır İslami Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami önünde bir araya gelen katılımcılar, tekbir getirip ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

        Grup adına açıklama yapan Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir, İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırmasının vahşet ve hukuk ihlali olduğunu belirtti.

        Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılmasının da İslam'ın ve Müslümanların izzetine yapılmış bir saldırı olduğunu ifade eden Tekdemir, şöyle konuştu:

        "Siyonist İsrail rejimi tarafından, Gazze'de işlenen soykırımın kahredici acısı vicdanlarda canlı dururken, Lübnan'da ve İran'da ortaya konan yeni vahşetler insanlığı bir kez daha derinden sarsmaktadır. 165 İranlı öğrencinin, siyonist rejim tarafından okul sıralarında katledilmesi ve bu katliamın küresel vicdanda yeteri kadar yer bulmaması bizleri derinden sarssa da bugün burada olduğu gibi dünyanın dört bir yanından yükselen itiraz sesleri bir nebze olsun umudumuzu yeşertmektedir."

        - Şırnak

        Şırnak'ta Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde Yeni Mahalle'deki Geylani Camisi önünde bir araya gelen grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail karşıtı slogan attı.

        Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in hiçbir kanun ve kaide tanımadan idam kararı aldığını ifade etti.

        Çatı, şunları kaydetti:

        "Gün gelecek zalimler hak ettikleri muameleye maruz bırakılacaktır. Gün gelecek akan her gözyaşının, dökülen her kanın ve yetim bırakılan her canın hesabı sorulacaktır. Platform olarak meşrep, mezhep, siyasi görüş, din ve dil ayrımı yapmaksızın küresel bir direniş hareketi başlatmakta her yönden ve her hususta zalim siyonist rejimle mücadele etmekte kararlıyız."

        Program, İl Müftü Yardımcısı Abdullah Şanlı'nın yaptığı dua ile son buldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

