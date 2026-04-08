Silopi'de "Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi" açıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi" açıldı.





Kaymakamlık bünyesinde Hessam Kösen İlk ve Ortaokulu'nda kurulan atölyenin açılışı için tören yapıldı.





Törene katılan Kaymakam Çağlar Partal, açılışın ardından atölyede öğrencilerle oyun oynadı.





Kaymakam Partal, yaptığı açıklamada, atölyeyi çocukların zihinsel gelişimini desteklemek, problem çözme ve stratejik düşünme becerilerini geliştirmek için hayata geçirdiklerini belirtti.





"Eğitimde yenilikçi adımlar atmaya devam ediyoruz." diyen Partal, "Amacımız, öğrencilerimizin hem akademik hem de sosyal hayatlarında daha güçlü bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır. Bu tür projeler, geleceğimizin teminatı çocuklarımız için büyük bir kazanımdır." ifadelerini kullandı.



Partal, daha sonra okulda idareci ve öğretmenlerle görüştü.



Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen de katıldı.



