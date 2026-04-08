Silopi'de Polis Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Polis Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, polisler anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.
Silopi Kadın Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, İlçe Emniyet Müdürü Ali Yakut ve emniyet personeli, öğrenciler tarafından karşılandı.
Öğrenciler ve polisler birlikte pasta keserek Polis Haftası'nı kutladı. Programda, öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı, trafik polislerince bilgilendirme yapıldı, çeşitli ikramlarda bulunuldu.
İlçe Emniyet Müdürü Yakut, burada öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Etkinliğe, Kadın Kültür Merkezi Müdürü Gönül Ürgen ile Silopi Aile Destek Merkezi 2 Müdürü Songül Saygıdar da katıldı.
