        Şırnaklı Lina yaptığı hayvan resimleriyle ödül ve madalyalar kazandı

        EKREM PAYAN/MEHMET DEMİRHAN - Şırnak'ın Silopi ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) resim eğitimi alan 11 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Lina Feyruz Ökten, tuvallerine yansıttığı hayvan figürleriyle ödüller kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Şırnaklı Lina yaptığı hayvan resimleriyle ödül ve madalyalar kazandı

        Dicle Ortaokulu'nda okuyan ve BİLSEM'de hafta sonu resim eğitimi alan Ökten, çizdiği baykuş resmiyle 8 Mart'ta ABD'de düzenlenen "Uluslararası Çocuk Baykuş Sanat Yarışması"nda (International Kids' Owl Art Contest 2026) 40 ülkeden ve ABD'nin 27 eyaletinden toplam 2 bin 978 eser arasında uluslararası jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu onur ödülü almaya hak kazandı.

        Ökten'in eseri ayrıca yarışma kapsamında 2026 yılı resmi Tebrik Kartı Seti'nde kullanılmak üzere seçildi. ABD'nin Minnesota eyaletinde bulunan International Owl Center'de düzenlenen sergide yer alan resim, gelecek yıl mart ayına kadar sergilenecek.

        Ökten, Gaziantep'te de 21 Nisan'da düzenlenen "37. Uluslararası Çocuk Resim Yarışması"nda yaptığı at resmiyle altın, kaplumbağa ile de gümüş madalya kazandı.

        - "İnternette resimlerle ilgili araştırmalar yapıyorum"

        Ökten, AA muhabirine, BİLSEM'de hem müzik hem de resim alanında destek eğitimi aldığını, özellikle resim yapmayı çok sevdiğini söyledi.

        Bir yıl içerisinde 3 ödül aldığını, bunların kendisini motive ettiğini dile getiren Ökten, resimlerinde daha çok doğa ve hayvan temalarını seçtiğini belirtti.

        "İnternette resimlerimle ilgili çeşitli araştırmalar yapıyor, kendimi geliştirmek için çeşitli videolar izliyorum." diyen Ökten, genellikle fırça kullanma tekniği üzerinde araştırmalar yaptığını, videolar izlediğini ifade etti.

        İnternette çok kitap okumayı tercih ettiğini belirten Ökten, kitap okumanın zihnini açtığını, böylelikle hayal gücünün daha da geliştiğini anlattı.

        Sulu boya resimde gelişmek istediğini ifade eden Ökten, "En büyük hayalim kendimi geliştirerek resim sergisi açmak." dedi.

        Anne Sevim Ökten de kızının aldığı ödüllerin mutluluğunu yaşadıklarını, Lina'nın başarısı için her türlü desteği sağladıklarını söyledi.

        Ökten, "Lina'nın yeteneğini fark ettik. Hayvanları seviyor. Bunu da tuvallerine yansıtıyor. BİLSEM de bu yeteneğini destekliyor. Mutlu ve gururluyuz. Bütün çocuklarda yetenek vardır. Bu konuda ebeveynlere görev düşüyor. Çocuklarımızın yeteneklerinin körelmemesi için onları desteklemeliyiz." ifadelerini kullandı.

        BİLSEM Müdürü Hacı Encü ise merkezde 27 öğrencinin eğitim aldığını, öğrencilerinin başarısının gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
