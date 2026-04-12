Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Şırnak'ta düzenlenen "İdil Kitap Fuarı ve Kültür Şöleni" sona erdi

        Şırnak'ın İdil ilçesinde "Mezopotamya'nın Ruhunda Baharı Kitaplarla Karşılıyoruz" temasıyla düzenlenen "İdil Kitap Fuarı ve Kültür Şöleni" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 22:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak Valiliği ve Kaymakamlığın destekleriyle Cumhuriyet Meydanı'nda 6-12 Nisan'da düzenlenen, 80 yayınevi ile 10 yazarın okuyucularla buluştuğu fuar ve kültür şöleni ilgi gördü.

        Etkinliğin son gününde yazar Mehmet Emin Bozkuş ve Vehbi Vakkasoğlu'nun söyleşi programı yer aldı.

        Ayrıca fuar kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül, katkı sunan yazarlar ile kurum, kuruluş ve STK temsilcilerine plaket verildi.

        İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, fuara ilişkin yaptığı açıklamada, amaçlarının okuma kültürünü yaygınlaştırmak, yediden yetmişe herkesi kitaplarla buluşturmak olduğunu belirtti.

        Fuarda farklı etkinliklerin yer aldığını dile getiren Adıgüzel, şunları kaydetti:

        "Fotoğraf bölümünde çocuklarımıza yönelik yarışmalar, eğitim kampları, oyun parkurları ve buna benzer aktiviteler gerçekleştirildi. Nihai hedefimiz de buradaki İdil Kitap Fuarı'nı geleneksel hale getirmek. Bu sene birincisini düzenliyoruz ama inşallah bundan sonra da yıldan yıla yaparak bunu geleneksel hale getirerek, buradaki okuma alışkanlığını daha da çok artırmayı hedefliyoruz. Bu anlamda bu fuarın gerçekleşmesinde emekleri olan başta Şırnak Valiliğimize ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum."

        Gazeteci ve araştırmacı yazar Hurşit Baran Mendeş de İdil'de ilk defa yapılan kitap fuarının çok güzel geçtiğini söyledi.

        Fuarı binlerce kişinin ziyaret ettiğini aktaran Mendeş, "Herkesin bu fuardan faydalandığını düşünüyorum. Bu anlamda fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Şair ve yazar Hayati Umut Sönmez de fuarın beklentilerinin üstünde ilgi gördüğünü, böyle fuarların daha sık açılması gerektiğini vurguladı.

        Ziyaretçilerden Abdurrahman Baran da fuarın geleneksel olarak her yıl yapılacak olmasının mutluluk verici olduğunu aktardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

