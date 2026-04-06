        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 60 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 60 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 15:35 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

        Bu kapsamda, bir haftada bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 8,97 gram eroin, 2 terazi, 92,78 gram sıvı esrar, 1,44 gram sentetik uyuşturucu, 0,96 skunk, 115 sentetik uyuşturucu hap, 25 sentetik ecza malzemesi, 2 bong aparatı, gümrük kaçağı 178 bin 900 paket sigara, 56 bin 800 elektronik sigara tütünü, 30 bin 396 muhtelif ilaç, 1100 puro, 290 elektronik sigara, 42 kilogram nargile tütünü, 15 kilogram çay, 2 cep telefonu, 1 kilogram tütün, sahte ehliyet, sahte kimlik, uzun namlulu silah ve 415 termos, çakmak, ayakkabı ile saç düzleştirme aleti ele geçirildi.


        Operasyonlarda yakalanan 42 şüpheli ile Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, asayiş, terör, kaçakçılık ve yasa dışı yollarla yurt dışına gittikleri tespit edilen 28 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

