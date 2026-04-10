        Şırnak'ta kadınlardan polislere sürpriz kutlama

        Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Aile Destek Merkezinde (ADEM-1) faaliyet yürüten kadınlar, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla görevi başındaki polis ekipleri için sürpriz kutlama yaptı.

        Giriş: 10.04.2026 - 21:31 Güncelleme:
        ADEM-1 Koordinatörü Aylin Ökten ve merkezde faaliyet yürüten kadınlar, ilçe girişindeki güvenlik noktasına giderek polis ekiplerinin gününü kutladı.


        Kadınlar, beraberlerinde getirdikleri, üzerinde Emniyet Genel Müdürlüğü logosu bulunan pastayı polis ekiplerine verdi.


        Pastanın üzerindeki mumları üfleyen polis ekipleri, daha sonra pastayı keserek ziyaretlerinden dolayı kadınlara teşekkür etti.

        Ökten, yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı kutladıklarını belirterek, emniyet mensuplarını bu özel günde unutmadıklarını göstermek istediklerini söyledi.

        Ökten, "Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan emniyet teşkilatımızın her bir ferdine şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

        Ökten ve beraberindekiler daha sonra İlçe Emniyet Müdürü Ali Yakut'u makamında ziyaret etti, polis haftasını kutladı.

        Kadınlar, Yakut'a el sanatları kursunda filografi sanatıyla hazırladıkları polis teşkilatı logolu tablo hediye etti.

        İlçe Emniyet Müdürü Yakut, ziyaretlerinden dolayı kadınlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

