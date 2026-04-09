Şırnak'ta "Polis Haftası" kapsamında şehitler anıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında şehitler için anma programı düzenlendi.



İl Emniyet Müdürlüğünce Konak Mahallesi'ndeki Şehitler Anıtı ve Parkı'nda düzenlenen programda, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.



Törende konuşan Vali Birol Ekici, polisin, hukukun üstünlüğünün, insan haklarının ve demokrasinin en güçlü teminatı olduğunu söyledi.



Polislerin gece gündüz demeden vatandaşlara hizmet etmek için var güçleriyle gayret gösterdiğini ifade eden Ekici, "Bugün 350 bini aşkın personeliyle teşkilatımız, Türkiye'nin birliği, beraberliği, bütünlüğü ve insan haklarının korunması için fedakarca çalışmaktadır." dedi.



Ekici, Şırnak'ın çok sayıda şehit verdiğini belirtti.



Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere dikkati çeken Ekici, şöyle konuştu:



"Etrafımızdaki gelişmeleri ve sınır komşularımızın düştüğü durumları hepimiz görüyoruz. Emperyalistlerle işbirliği yapanların hazin tablosuna şahit oluyoruz ancak bugün milletimizin huzuru, birliği ve beraberliği için güçlü bir ordumuz, güçlü bir polis teşkilatımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir devletimiz vardır. Bununla ne kadar gurur duysak azdır. Bu coğrafyada birliğimizi korumak için azimle çalışmaya devam edeceğiz. Bizim temel şiarımız insanımıza hizmet etmektir. 'Adalet mülkün temelidir.' ilkesinden hareketle polis teşkilatımız, ülkemizi ve milletimizi korumak için gözünü kırpmadan nöbetine devam edecektir. Teşkilatımızın, özellikle DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı verdiği kararlı mücadele ve operasyonlardaki başarısı hepimizin göğsünü kabartmıştır."



Milletin huzuru, mutluluğu ve güvenliği için omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Ekici, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı.



İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak da polis teşkilatının milletine umut olan, hiçbir tehdit karşısında tereddüt etmeden öne çıkan, devlet, vatan, millet ve bayrak uğruna gerektiğinde canını hiçe sayan sarsılmaz bir iradenin adı olduğunu dile getirdi.



Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi, ardından Şehitlik Anıtı'na karanfil bırakıldı.



Anmaya, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Silopi Kaymakamı ve Cizre Kaymakam Vekili Çağlar Partal, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban, Cizre İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Öncel, Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, bazı siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

