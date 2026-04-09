        Şırnak'ta "Polis Haftası" kapsamında şehitler anıldı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında şehitler için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 17:00 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğünce Konak Mahallesi'ndeki Şehitler Anıtı ve Parkı'nda düzenlenen programda, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

        Törende konuşan Vali Birol Ekici, polisin, hukukun üstünlüğünün, insan haklarının ve demokrasinin en güçlü teminatı olduğunu söyledi.

        Polislerin gece gündüz demeden vatandaşlara hizmet etmek için var güçleriyle gayret gösterdiğini ifade eden Ekici, "Bugün 350 bini aşkın personeliyle teşkilatımız, Türkiye'nin birliği, beraberliği, bütünlüğü ve insan haklarının korunması için fedakarca çalışmaktadır." dedi.

        Ekici, Şırnak'ın çok sayıda şehit verdiğini belirtti.

        Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere dikkati çeken Ekici, şöyle konuştu:

        "Etrafımızdaki gelişmeleri ve sınır komşularımızın düştüğü durumları hepimiz görüyoruz. Emperyalistlerle işbirliği yapanların hazin tablosuna şahit oluyoruz ancak bugün milletimizin huzuru, birliği ve beraberliği için güçlü bir ordumuz, güçlü bir polis teşkilatımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir devletimiz vardır. Bununla ne kadar gurur duysak azdır. Bu coğrafyada birliğimizi korumak için azimle çalışmaya devam edeceğiz. Bizim temel şiarımız insanımıza hizmet etmektir. 'Adalet mülkün temelidir.' ilkesinden hareketle polis teşkilatımız, ülkemizi ve milletimizi korumak için gözünü kırpmadan nöbetine devam edecektir. Teşkilatımızın, özellikle DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı verdiği kararlı mücadele ve operasyonlardaki başarısı hepimizin göğsünü kabartmıştır."

        Milletin huzuru, mutluluğu ve güvenliği için omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Ekici, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

        İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak da polis teşkilatının milletine umut olan, hiçbir tehdit karşısında tereddüt etmeden öne çıkan, devlet, vatan, millet ve bayrak uğruna gerektiğinde canını hiçe sayan sarsılmaz bir iradenin adı olduğunu dile getirdi.

        Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi, ardından Şehitlik Anıtı'na karanfil bırakıldı.

        Anmaya, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Silopi Kaymakamı ve Cizre Kaymakam Vekili Çağlar Partal, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban, Cizre İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Öncel, Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, bazı siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Zeytinlikte katledilen genç kız için karar!
        Zeytinlikte katledilen genç kız için karar!
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Termometre düşüyor... Birçok kente kar geliyor!
        Termometre düşüyor... Birçok kente kar geliyor!
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Yılmaz Güney açıklaması
        Yılmaz Güney açıklaması
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Sözlü savaş kızıştı
        Sözlü savaş kızıştı
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        Kim bu 'Kara Kızlar?

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta şehitler için mevlit okutuldu
        Şırnak'ta şehitler için mevlit okutuldu
        Cizre'de sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi
        Cizre'de sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi
        Şırnak'ta Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehitler anıtına karanfil b...
        Şırnak'ta Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehitler anıtına karanfil b...
        Şırnak'ta ilkbaharda kar yağışı: 2 bin 200 rakımda ikinci çığ şoku yaşandı
        Şırnak'ta ilkbaharda kar yağışı: 2 bin 200 rakımda ikinci çığ şoku yaşandı
        Şırnak'ta fırtına ağılı yıktı: 6 koyun telef oldu Habere giden muhabir bölg...
        Şırnak'ta fırtına ağılı yıktı: 6 koyun telef oldu Habere giden muhabir bölg...
        Şırnak'ta şehitler için mevlit okutuldu
        Şırnak'ta şehitler için mevlit okutuldu