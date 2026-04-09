Şırnak'ta şehitler için mevlit okutuldu.



İl Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında merkez İsmet Paşa Mahallesi'ndeki Ulu Cami'de düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutuldu.



Çeşitli ilahilerin seslendirildiği programda, İl Müftüsü Arif Yeşiloğlu şehitler için dua etti.



Programda, emniyet mensupları tarafından vatandaşlara lokum ve kolonya ikramında bulunuldu.



Programa, Vali Birol Ekici, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, kurum müdürleri, polisler ve vatandaşlar katıldı.







